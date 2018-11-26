Стая дельфинов выбросилась на берег Новой Зеландии (фото) [ Редактировать ]
В Новой Зеландии на берег острова Стьюарт выбросились больше 140 дельфинов-гринд, пишет The Guardian.
Фото: The Guardian
Местные туристы, обнаружив млекопитающих на берегу, вызвали спасателей. Прибыв на место инцидента, специалисты констатировали гибель более половины выбросившихся дельфинов. Кроме того, десятки волонтеров прибыли на берег, чтобы провести оставшимся животным эвтаназию.
Фото: The Guardian
Из-за того, что берег находится в отдалении от спасательных служб, оперативно помочь млекопитающим не удалось. Также местные административные органы попросили департамент оставить несколько тел на берегу, чтобы провести обряд захоронения дельфинов.
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