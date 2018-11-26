Ситуація в Азовському морі є злісним порушенням міжнародного права - постпред США при ООН [ Редактировать ]
Сім проти чотирьох. Радбез ООН заблокував обговорення ситуації в Азовському морі. Ранкове засідання, яке скликала Росія, було завершено достроково. І відразу ж почалося нове - вже для детальної й предметної розмови. Чому? Дмитро Анопченко стежить за всіма подіями.
В Організації Об'єднаних націй дуже багато залежить від процедурних хитрощів. І Росія спробувала ними скористатися. Напередодні першою звернулася до нинішнього голови Радбезу Китаю з проханням скликати засідання. Сформулювавши тему порядку денного як "порушення кордонів Російської Федерації". І представники країн зобов'язані були зібратися. Але вести обговорення в форматі, запропонованому Москвою, відмовилися. Про це від імені країн Заходу заявила посол США Ніккі Гейлі. Відкрите голосування показало розклад сил. (Голосують - 4 руки за, 7 проти).
Таким чином, засідання заблокували - і спроба Москви використовувати процедурні тонкощі успіху не принесла. Після перерви - почали нове засідання, для участі в якому запросили і посла України - щоб позицію Києва було озвучено з перших вуст. Тон засіданню задала та сама Ніккі Гейлі заявивши, що перед своїм виступом говорила і з Держсекретарем Помпео і з президентом Трампом, тому її слова - не особиста думка, а позиція США.
"Це порушення міжнародного права! Це злісне порушення, яке міжнародне співтовариство повинно засудити і в жодному разі не повинно приймати", - заявила Ніккі Хейлі, постійний представник США при ООН.
Жорсткі оцінки звучали і від посла Великобританії.
"Росії хотілося б закріпити незаконну анексію Криму і захопити Азовське море, сподіваючись, що всі змиряться з цим. Але цього не буде!"
І від французів, які виступили від імені двох учасників "Нормандської четвірки" і від свого, і від Німеччини.
"Закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків. І висловлюємо нашу підтримку Україні".
Позиція України, яку оприлюднив вітчизняний посол при ООН: "немає жодного російського кордону навколо Криму", адже це - "тимчасово окупована територія" і розмови про будь-яке порушення українськими військовими - "маніпуляції". Більше того, про майбутній рейс вітчизняних військових суден Росію заздалегідь попередили. Єльченко закликав Об'єднані нації максимально підтримати запропоновану Україною резолюцію Генасамблеї щодо демілітаризації Криму, і сказав про побоювання, що ситуація погіршиться.
"У відповідності із оперативними даними, зараз є загроза подальшого вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська. Саме тому було ухвалення рішення про запровадження військового стану. Ми вимагаємо від Росії терміново звільнити українських моряків та військові судна і просимо підтримки міжнародного співтовариства", - заявив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.
Ще до початку засідання дипломати неофіційно сказали нам: на ухвалення рішення розраховувати не доводиться. Готувалися кілька чорнових варіантів резолюції, але (з огляду на право вето Росії) жоден із них не мав шансів пройти.
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