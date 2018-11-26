Декілька годин тому омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова повідомила про затримання 24 українських моряків. Троє з них, за її версією, отримали поранення та знаходяться у лікарні Керчі. Однак, за даними української розвідки, пошкодження різної тяжкості отримали шестеро моряків. Двох доправили у Москву на операцію. Всі подробиці розкаже Богдан Вербицький.

"Мне нужна помощь, мне нужна помощь. У меня есть раненые, есть раненые. Мне нужна помощь".

Це запис переговорів між українськими та російськими моряками. Наші військові неодноразово наголошували, що на судні є поранені.

Перша офіційна інформація про постраждалих з'явилася близько 10 вечора. За даними ВМС Збройних Сил, під час тарану та захоплення українських катерів було поранено 6 військовослужбовців. 24 моряка взяли в полон. Про стан військових, і їхню долю не було відомо до самого ранку.

Перша інформація в російських ЗМІ з'явилася о 10. Повідомлялося, що троє військових отримали легкі поранення і почуваються вони, цитую, "прекрасно". Цю інформацію підтвердила і український омбудсмен Людмила Денісова. За даними її російської колеги, Москалькової, постраждалі моряки госпіталізовані до лікарні у Керчі. Решта військовополонених моряків - на території однієї з прикордонних частин окупованого міста. Однак, ця інформація, за словами представника президента в Криму Бориса Бабкіна, неправдива. За версією українського чиновника, поранених вивезли для операцій до Москви, і стан їх далекий від "легких" поранень.

За даними російських ЗМІ, у лікарні перебувають Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер. Офіційної інформації про них поки немає. Батьки 18-річного курсанта Андрія Ейдера, написали на своїх сторінках у Facebook, що вони пишаються сином.

Серед українських полонених також 31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ". До 2014 він служив на підводному човні "Запоріжжя" в Криму. Не змінив присязі і після анексії півострова виїхав з окупованої республіки. Захопленим катером "Нікополь" командує Богдан Небилиця. У 2014 році під час анексії Криму він навчався в Нахімовському училищі Севастополя. З іншими курсантами відмовився переходити на сторону РФ. Був серед тих, хто заспівав український гімн під час так званого "перепорядкування" училища.