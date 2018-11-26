"Євробляхі" заблокували більшість КПП в західних областях країни [ Редактировать ]
Більшість автомобільних пунктів пропуску в західних областях досі заблоковані "євробляхарями". На Львівщині та Волині з восьми КПП на кордоні з Польшею не працюють п'ять.
На Закарпатті повністю блокований українсько-словацький кордон. Потрапити до Угорщини можна через пункти Дзвінкове, Косино, Вилок. Не має проблем із перетином кордону з Румунією у Чернівецькій області.
У Ягодині - це Волинська область, за два кілометри від державного кордону траса перекрита. Мітингувальники вже не ходять по зебрі, а зробили барикаду з шин. Стояли всю ніч.
"Я стою, щоб мої діти добре жили. Я їжджу на "євробляхах" на протязі 5 років, ні разу не порушувала закон. Кожних 5-10 днів я в'їжджала - виїжджала. Ми тут стоїмо, щоб вернули нам наш транзит", - говорить Анна Горнич, мешканка Любомля, учасниця акції протесту.
Протестувальники не пропускають навіть митників. Після зміни тим доводиться долати кілометри пішки.
"- То це у Вас перезмінка?
- Да, бачите вирішили пройтися".
На місцях багато поліцейських, є й нацгвардія. намагаються домовлятися з "євробляхарями". Та поки ті - мітингують, інші водії стоять у довжелезних чергах. У деяких - здають нерви. Вони вдягають жовті жилети та просто розкидають шини.
Протестувальники не відступають. Проїзну частину закидають палаючими шинами.
"Планували сьогодні бути на розмитненні. Завтра в мене вигрузка в Німеччині. Везу скоропопорт - малину, ягоду. Вже бути платити штрафні санкції мій шеф", - говорить водій-далекобійник.
Митники запевняють: попри протест, жодна машина на єврономерах через цей пункт пропуску без застав, встановленої законом, в Україну не в'їхала.
На Закарпатті на КПП "Тиса" "євробляхарі" зупинили машини за 100 метрів від кордону. Стоять з відкритими капотами - імітують поломку авто. Поліція за усім спостерігає. А от водії, які стоять у кілометрових заторах - обурені.
"Це треба їздити на нормальних номерах Українських, а не хто зна на яких", - говорить Іван, стоїть в черзі на кордоні.
На Львівщині у пункті пропуску "Рава-Руська" мітингувальники не пускають ані автобуси, ані машини спецслужб.
"Інформацію передали польським колегам, щоб вони скеровували громадян. Пункти пропуску, які розблоковані і аналогічно пояснюємо людям, які очікують на перетин кордону перед пунктами пропуску з української сторони, що вони можуть обрати суміжні пункти пропуску для перетину", - говорить Левко Прокіпчук, начальник Львівської митниці ДФС.
А це пункт пропуску Краківець. Майже північ. Три автобуси з дітьми повертаються з танцювального фестивалю у Кракові. В черзі простояли кілька годин .
"Там були дуже різні ситуації, вплоть до викликання швидких, тому що, там були люди, які потребували інсулін. Там були люди, які потребували інші ліки. Це такі терористичні методи , вони є так, вони не правильні", - говорить Наталія Шелестак, громадська активістка.
Пропустити дітей мітингувальники згоджуються ближче до ранку.
За яких умов "євробляхарі" можуть їздити на своїх машинах, сьогодні у Києві розповіли представники ДФС. Ті, хто вже має авто з іноземною реєстрацією - у першу чергу мають сплатити штраф - 8, 5тисяч гривень. І лише після цього офіційно розмитнити авто. Скільки доведеться викласти за власне легалізацію "євробляхи" можна підрахувати за формулою. Вона складається з базової ставки, помноженої на коефіцієнти об'єму двигуна та віку машини. Є ще нововведення - перетинати кордон водій може лише за умови сплати застави. Її розмір вираховується безпосередньо у пункті пропуску. Знову ж таки - залежно від віку автівки та її вартості. Якщо власник машини прострочить термін перетину кордону, на нього чекає штраф - 170 тисяч гривень.
"Ці штрафи будуть виписуватись працівниками митниці. Далі буде передаватися до суду і на підставі рішення суду виконавчою службою будуть стягуватись такі штрафи", - говорить Василь Поїзд, директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.
Однак і це не все. Контролювати офіційно зареєстровано авто чи ні - мають поліцейські, які можуть зупиняти машини на єврономерах та перевіряти документи водіїв.
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