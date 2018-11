Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Россией и Украиной в Азовском море и предпринимают усилия по решению проблемы. Об этом Трамп заявил журналистам, передает CNN.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил Трамп.

По словам президента США, "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".

"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Д.Трамп.

