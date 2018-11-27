Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Россией и Украиной в Азовском море и предпринимают усилия по решению проблемы. Об этом Трамп заявил журналистам, передает CNN.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил Трамп.

По словам президента США, "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".

"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Д.Трамп.

REPORTER: Are you okay tear-gassing children?



TRUMP: "They're not -- as you know, they're not -- they had to be used, b/c they were being rushed by some very tough people & they used tear gas. And here's bottom line. Nobody's coming into our country unless they come in legally" pic.twitter.com/lzHdwL7w6F — Aaron Rupar (@atrupar) 26 ноября 2018 г.

Напомним, Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".

Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.

Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.

Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.

Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.

В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.

Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.

В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.

В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.

Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.

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