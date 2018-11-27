Агрессия России в Азовском море: украинские суда обстреливались российской авиацией [ Редактировать ]
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что российские истребители в 25 ноября осуществили обстрел украинских военных судов, которые впоследствии были захвачены. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 осуществил такую атаку с выпуском двух ракет", - сказал Муженко.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.
В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.
Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.
Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.
Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.
А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".
Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.
Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.
Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.
Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.
В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.
Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.
В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.
В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.
Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.
Хронологию событий читайте здесь.
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