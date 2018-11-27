Українських моряків судитимуть у Сімферополі [ Редактировать ]
Сьогодні можуть обрати запобіжний захід українським морякам, яких захопили у Керченській протоці два дні тому. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Засідання має відбутись у так званому Київському райсуді Сімферополя. Зараз у полоні 23 моряки. Їх звинувачують у порушенні кордонів. ФСБ уже оприлюднила відео допиту українців. У штабі ВМС України заявили, що військові свідчили під тиском.
Українська сторона наполягає: її моряки під час інциденту діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права й чинних договорів.
Нагадаю, у неділю у Керченській протоці російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. Було захоплено три кораблі, шістьох військових поранено.
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