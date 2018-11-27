У 10 областях України буде запроваджено воєнний стан. За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів. Напередодні ввечері вони розглянули відповідний указ президента з новими правками. Їх глава держави зачитав у Верховній Раді під стенограму.

Петро Порошенко змінив тривалість воєнного стану - з 60 днів на 30. Окрім цього, запропонував запровадити цей особливий правовий режим лише в окремих областях України, які мають спільний кордон із Росією та Придністров'ям, а також виходи до Чорного й Азовського морів. Це Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Вінницька області.

Як зазначено у пояснювальній записці до документа, воєнний стан запроваджують із 14 години 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018.

На своєму засіданні депутати також ухвалили постанову про призначення чергових президентських виборів. Вони відбудуться 31 березня 2019 року.