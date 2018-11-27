Протести залізничників: в Австрії зупинилися потяги [ Редактировать ]
В Австрії через загальнонаціональний страйк залізничників на 2 години зупинилися потяги. Як наслідок, 100 тисяч пасажирів не дісталися пунктів призначення вчасно.
Цю акцію австрійська залізнична профспілка назвала "попереджувальним ударом" перед щорічними переговорами щодо заробітної плати.
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