На трассе Черновцы-Косов перевернулся автобус, десятки пострадавших [ Редактировать ]
26 ноября на автотрассе Черновцы - Косов перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 20 человек. Авария произошла из-за сложных погодных условий. Трасса была занесена снегом. Об этом сообщает в Facebook группа "СтопХам Буковина".
"В связи с ухудшением погодных условий, а именно из-за налипания мокрого снега, на автотрассе Черновцы - Косов временно затруднено движение транспорта из-за ДТП, в которое попал маршрутный автобус Снятин - Новоселица. По словам очевидцев в автобусе находилось около 20-ти пассажиров, о состоянии пассажиров неизвестно", - сообщили в группе.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов.
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