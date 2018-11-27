26 ноября на автотрассе Черновцы - Косов перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 20 человек. Авария произошла из-за сложных погодных условий. Трасса была занесена снегом. Об этом сообщает в Facebook группа "СтопХам Буковина".

"В связи с ухудшением погодных условий, а именно из-за налипания мокрого снега, на автотрассе Черновцы - Косов временно затруднено движение транспорта из-за ДТП, в которое попал маршрутный автобус Снятин - Новоселица. По словам очевидцев в автобусе находилось около 20-ти пассажиров, о состоянии пассажиров неизвестно", - сообщили в группе.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов.