26 ноября умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Стала известна причина его смерти. Об этом сообщает издание The Guardian.

Режиссер умер в 78 лет от рака у себя дома в Риме. Смерть наступила после осложнений от онкологического заболевания,

Он более 10 лет был прикован к инвалидной коляске в результате неудачной операции по удалению межпозвонковой грыжи.

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