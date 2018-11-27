26 ноября Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием автомобиля Skoda Fabia, который принадлежит службе такси Taxify. Машина перевернулась на бок и перегородила две полосы проспекта.

Об этом сообщает Инфоматор.

По словам полицейских, водитель Skoda с пассажиром двигался по проспекту Победы в сторону центра Киева. В этот момент машину занесло и она ударилась правым колесом в бордюр. После этого автомобиль перевернулся и перегородил две полосы движения. Водитель Skoda сообщил, что авария случилась из-за того, что его машину "подрезал" другой автомобиль, который скрылся с места происшествия.

К счастью, в результате аварии, водитель и пассажир не пострадали. У машины вовремя сработали подушки безопасности. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.

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