Военное положение: как будут работать аэропорты [ Редактировать ]
26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения на 30 дней в десяти областях Украины.
В международном аэропорту "Борисполь" заявили, что военное положение не повлияет на пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Уважаемые пассажиры и гости "Борисполя", аэропорт работает в штатном режиме. По дальнейшему правовому режиму пересечения воздушной границы в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады", - сказано в сообщении.
Мы убеждены, данное решение не повлияет на мобильность населения. Отдельно просим журналистов воздержаться от неосторожных и острых предположений по этому вопросу, - уточняет пресс-служба.
В аэропорту "Киев" официальных заявлений не делали. Единственная информация, которую они предоставили:
Все рейсы Международного аэропорта "Киев" выполняются по расписанию.
Смотрите также, как военное положение отразится на сотрудничестве с МВФ.
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