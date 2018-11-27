26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения на 30 дней в десяти областях Украины.

В международном аэропорту "Борисполь" заявили, что военное положение не повлияет на пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Уважаемые пассажиры и гости "Борисполя", аэропорт работает в штатном режиме. По дальнейшему правовому режиму пересечения воздушной границы в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Мы убеждены, данное решение не повлияет на мобильность населения. Отдельно просим журналистов воздержаться от неосторожных и острых предположений по этому вопросу, - уточняет пресс-служба.

В аэропорту "Киев" официальных заявлений не делали. Единственная информация, которую они предоставили:

Все рейсы Международного аэропорта "Киев" выполняются по расписанию.

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