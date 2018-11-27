Во вторник, 27 ноября, в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza собираются десятки людей.

К торговому центру поднесли шины и повесили плакаты с лозунгом "Геть російський бізнес з України".

Также активисты призывают жителей города отказаться от покупок в Ocean Plaza и выбрать для шопинга любой другой торговый центр.

Днем ранее в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza произошел пожар.