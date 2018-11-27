В Киеве заблокировали популярный торговый центр (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 27 ноября, в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza собираются десятки людей.
К торговому центру поднесли шины и повесили плакаты с лозунгом "Геть російський бізнес з України".
Также активисты призывают жителей города отказаться от покупок в Ocean Plaza и выбрать для шопинга любой другой торговый центр.
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