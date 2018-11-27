Украинских моряков везут в суд [ Редактировать ]
В Симферополь на суд везут попавших в плен украинских моряков. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
"С временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" города Симферополя (улица Воровского, 16)", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что один из захваченных украинских моряков в критическом состоянии.
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