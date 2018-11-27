В Симферополь на суд везут попавших в плен украинских моряков. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"С временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" города Симферополя (улица Воровского, 16)", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что один из захваченных украинских моряков в критическом состоянии.