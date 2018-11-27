Молодой хоккеист умер загадочной смертью [ Редактировать ]
Кристиан Лунтер, хоккеист словацкого клуба "Прешова", внезапно скончался в возрасте 21 года.
Об этом сообщает Sport.sk.
Главный тренер команды Славомир Шлеб рассказал, что еще накануне парень провел весь матч и ничего не предвещало беды.
Шлеб отметил, что до матча хоккеист чувствовал себя хорошо. "Слышал, что он потерял сознание дома. Его сумели привести в чувство, но уже в больнице Кристиан скончался. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим", - отметил тренер.
Ранее мы сообщали, что умер легендарный футболист "Динамо".
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