Кристиан Лунтер, хоккеист словацкого клуба "Прешова", внезапно скончался в возрасте 21 года.

Об этом сообщает Sport.sk.

Главный тренер команды Славомир Шлеб рассказал, что еще накануне парень провел весь матч и ничего не предвещало беды.

Шлеб отметил, что до матча хоккеист чувствовал себя хорошо. "Слышал, что он потерял сознание дома. Его сумели привести в чувство, но уже в больнице Кристиан скончался. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим", - отметил тренер.

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