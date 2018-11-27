Рада безпеки ООН напередодні скликала екстрене засідання через загострення ситуації в Азовському морі. Збиралися двічі - спочатку на прохання Росії, утім члени Радбезу не підтримали пропозицію РФ говорити про порушення її державних кордонів. Зрештою інцидент у Керченській протоці розглянули під час засідання, скликаного на вимогу України. Що обговорювали? Всі деталі у сюжеті.

В ООН дуже багато залежить від процедурних хитрощів. І Росія спробувала ними скористатися. Напередодні першою звернулася до Китаю, країни, яка нині головує у Радбезі, з проханням скликати засідання. Начебто через "порушення кордонів Російської Федерації". Але представники країн вести обговорення в такому форматі відмовилися.

"4 - "за", 7 - "проти". Порядок денний не приймається".

Після перерви почали нове засідання, на яке запросили і посла України, щоб позицію Києва було озвучено з перших вуст. Тон засіданню задавала представник США Ніккі Гейлі - заявивши, що перед своїм виступом говорила і з Держсекретарем Помпео і з президентом Трампом. Тому її слова не особиста думка, а позиція США.

"Це порушення міжнародного права! Це злісне порушення, яке міжнародне співтовариство має засудити і в жодному разі не повинно приймати", - заявила Ніккі Гейлі, постійна представниця США при ООН.

Жорсткі оцінки пролунали і від посла Великої Британії.

"Росії хотілося б закріпити незаконну анексію Криму і захопити Азовське море, у надії, що всі з цим примиряться. Але цього не буде!"

І від французів, які виступили від імені двох учасників Нормандської четвірки - і від свого, і від Німеччини.

"Закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків. І висловлюємо нашу підтримку Україні".

Позиція України, яку оприлюднив вітчизняний посол при ООН: "Немає жодного російського кордону навколо Криму", адже це - "тимчасово окупована територія". І розмови про будь-яке порушення українськими військовими - "маніпуляції". Більше того, про майбутній рейс вітчизняних військових суден Росію заздалегідь попередили. Єльченко закликав Об'єднані нації максимально підтримати запропоновану Україною резолюцію Генасамблеї дощо демілітарізацї Криму, і висловив побоювання, що ситуація погіршиться.

"Згідно з оперативними даними, зараз є загроза подальшого вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська. Саме тому було ухвалене рішення про запровадження військового стану. Ми вимагаємо від Росії терміново звільнити українських моряків та військові судна і просимо підтримки міжнародного співтовариства", - заявив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

Формального рішення на засіданні не ухвалювали, через право Росії накласти вето - це практично неможливо. Уже потім представник РФ під час спілкування з пресою дав зрозуміти: заклики європейських дипломатів Москва ігноруватиме. А звільнення українських моряків, якого вимагали і Швеція, і Велика Британія, не буде.

"Я не знаю про жодних українських заручників. Може, у вас інша інформація? Троє моряків здійснили провокацію. Вони скоїли злочин згідно з законами Російської Федерації. Кожна країна має право судити тих, хто скоїв злочин. Такий у нас підхід", заявив Дмитро Полянський, постійний представник РФ при ООН.

У відповідь представник України наголосив, що бачить лише один вихід із ситуації - посилення санкцій проти Росії. Можливо, навіть запровадження нових "азовських", як доповнення до обмежень через анексію Криму та агресію на Донбасі.