Четверо загиблих і понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб.

Водій та пасажир однієї з вантажівок загинули на місці, водій іншої помер уже в машині швидкої. Через аварію на дорозі утворився величезний затор.

Поки поліція й медики працювали на місці пригоди, у хвості колони сталася ще одна ДТП. Не зорієнтувавшись у густому тумані, водій легковика на швидкості влетів під ваговоз на узбіччі. Від серйозних травм чоловік помер за кермом.