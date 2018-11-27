Під Христинівкою сталася масштабна ДТП [ Редактировать ]
Четверо загиблих і понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб.
Водій та пасажир однієї з вантажівок загинули на місці, водій іншої помер уже в машині швидкої. Через аварію на дорозі утворився величезний затор.
Поки поліція й медики працювали на місці пригоди, у хвості колони сталася ще одна ДТП. Не зорієнтувавшись у густому тумані, водій легковика на швидкості влетів під ваговоз на узбіччі. Від серйозних травм чоловік помер за кермом.
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