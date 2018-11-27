Медики назвали полезный для здоровья десерт [ Редактировать ]
Медики настоятельно рекомендуют в рацион питания обязательно включить мармелад. Выяснилось, что он не только вкусный, но и полезный для здоровья, пишет healthystyle.
Употребление мармелада способствует более активному выведению из организма токсичных компонентов, чье накопление приводит к развитию опухолей. По словам специалистов, употребление мармелада, джема и конфитюра оздоровляет организм, - при условии, что этими лакомствами не злоупотребляют.
Исследования показали, что употребление мармеладных изделий позитивно влияет на состояние ЖКТ, улучшает работу желудка. Помимо этого, он помогает организму освободиться от вредных веществ, которые проникают из внешней среды и с пищей. Мармелад эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсичных компонентов и холестерина.
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