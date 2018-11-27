Представители некоторых знаков зодиака много говорят, причем по поводу и без повода. Чаще всего, это типичные экстраверты и любители компаний и тусовок. Итак, кто же получит звание "самый болтливый"? Об этом пишет flytothesky.ru.

1. Овен

Овну всегда есть что сказать, и он не собирается сдерживаться и помалкивать. Он смел, честен и прямолинеен (и у него абсолютно нет фильтров в плане болтовни), а это значит, что Овен точно выскажет, что у него на уме. Овен любит долго разговаривать со своими друзьями, но он также обожает спорить и настаивать на правильности своего мнения. Если вы не согласны с ним, ожидайте долгих и напряженных дискуссий, в которых Овен никогда вам не уступит.

2. Близнецы

Если Близнецы молчат, значит они умерли. Это действительно самый болтливый знак зодиака. Иными словами, Близнецы живут, чтобы говорить, говорить и говорить. Разговоры - это их естественное состояние, и порой заткнуть фонтан красноречия Близнецов практически невозможно. Они умны и интеллектуальны, а это значит, что Близнецы могут поддерживать беседы на любые темы, причем с огромнейшим удовольствием.

3. Лев

Лев может управлять людьми, компанией, аудиторией, сообществом только своим голосом, поэтому он считается одним из лучших ораторов. Однако нередко он злоупотребляет говорением, но тем не менее требует, чтобы люди внимательно слушали его речи, даже если они затягиваются надолго. Льву очень хочется внушить другим как можно больше своих идей, а также заставить их склониться в его сторону. В плане болтливости Льва практически нереально заставить замолчать.

4. Весы

Весы - это типичная социальная бабочка, которой нравится порхать между людьми и постоянно поддерживать беседу. Они чувствуют себя в своей тарелке во время вечеринок и в больших компаниях, где есть повод для массы общения. А еще Весы обожают ненавязчиво флиртовать, поэтому они используют свою коммуникабельность (и болтливость), чтобы очаровать каждого собеседника.

5. Стрелец

Энтузиазм и энергия Стрельца, а также его любовь к хорошей компании и веселому времяпровождению делают его одним из лучших собеседников. Затроньте любимую тему человека этого знака, и он будет часами об этом говорить. Ему также нравится узнавать и получать новую информацию, а это значит, что Стрелец тоже рад и доволен выслушать вашу точку зрения. Конечно, он перебивает, оппонирует и снова с нетерпением хочет много говорить, поэтому от красноречия Стрельца вы можете очень быстро подустать.

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