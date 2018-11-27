Авиарейсами из Киева в Минск возвратили 47 российских граждан. им отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщил представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.

"С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные - сегодня", - сказал Бычковский.

Он отметил, что пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Беларуси.

По его словам, возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) «фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется».

Представитель ГПК Беларуси также подчеркнул, что "белорусская сторона не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной".

Ранее в аэропортах Киева рассказали, как они будут работать в режими военного положения страны.