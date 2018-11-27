В оккупированном Симферополе судят пленных украинских моряков [ Редактировать ]
В подконтрольном России Киевском районном суде в оккупированном Симферополе началось заседание, где выбирают меру пресечения схваченным ФСБ украинским морякам.
Об этом сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на собственного корреспондента.
Отмечается, что ранее под зданием суда начали собираться крымчане, которые хотели поддержать украинских моряков.
В то же время, российские силовики усилили на месте меры безопасности. К зданию суда прибыли полицейские машины, приставы и российский ОМОН.
Судебные заседания, как сообщается, будут проходить в трех залах. Попасть на слушание можно только по спискам, которые были сформированы для российских СМИ. Российских правозащитников, специально приехавших на заседание, на место не пустили.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом России.
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