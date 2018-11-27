Министерство образования и науки заявляет, что введение военного положения в 10 областях пока не влияет на работу школ.

Об этом говорится в разъяснении министерства, передают "Українськi Новини".

"Мы просим учителей, родителей, руководителей учреждений и всех причастных к образованию сохранять спокойствие и действовать рационально. Сегодня, и мы надеемся, что в дальнейшем, никаких изменений в работе учебных заведений не предвидится. Это, в частности, касается работы заведений, расположенных на территории 10 областей, где введено военное положение. О любых изменениях, если они случатся, мы обязательно будем оперативно информировать", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она также подчеркнула, что каких-либо изменений по пропускному режиму в учреждениях и графику их работы пока не предвидится.

Отмечается, что введение военного положения позволяет военным администрациям (в случае их создания) влиять на обеспечение учебных заведений, устанавливать усиленную охрану, использовать их мощности и имущество, более гибко осуществлять кадровую политику, а также регулировать работу заведений, в частности, вводить комендантский час.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что любые изменения возможны только тогда, когда этого потребует защита страны и, прежде всего, безопасность наших детей. В случае изменений родители, учителя и другие заинтересованные лица сразу получат всю необходимую информацию", - добавила министр.

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