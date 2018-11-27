Структурные изменения в компании связаны с назначением одного из партнеров Группы ЭРУ Андрея Фаворова на руководящую должность НАК "Нафтогаз Украины", сообщает пресс-служба предприятия.

Одновременно с принятым решением, следуя общепринятым мировым принципам, Андрей Фаворов выходит из менеджмента компаний Группы ЭРУ и продает свою долю действующим партнерам по бизнесу - Дейлу Перри и Ярославу Мудрому.

По словам Андрея Фаворова, решение уйти из компании связана с необходимостью отстоять и продолжить запущенные в 2015 году процессы и реформы в нефтегазовой отрасли. "Трансформация газового рынка произошла, и немаловажная роль в ней отведена НАК "Нафтогаз Украины". Я верю, что мой опыт и жизненные ориентиры смогут усилить команду НАКа, продолжить интеграцию газового рынка Украины с европейским, обеспечить поступление необходимого ресурса и создать новые возможности для местной добычи", - подчеркнул ныне ответственный за интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов.

Бывшие партнеры Фаворова по бизнесу, Ярослав Мудрый и Дейл Перри, поддерживают решение, отметив, что продажа доли в бизнесе при переходе на ответственную позицию в государственном секторе с целью нейтрализации конфликта интересов - яркий пример демонстрации европейских подходов и ценностей.

"Мы поддерживаем инициативы Андрея и желаем ему успехов в его новой должности. Я уверен, что этот вызов является значимым моментом для газовой отрасли и Украины в целом", - прокомментировал уход Андрея Фаворова Ярослав Мудрый, управлявший партер Группы ЭРУ и директор ООО "ЭРУ Трейдинг".

Американский партнер Дейл Перри отметил: "Горжусь командой, которую мы создали в Украине, и успехом Группы ЭРУ на таком сложном рынке. Желаю удачи Андрею на его новой должности, так как его успех будет разделяться народом Украины. Хочу поблагодарить Андрея за приглашение вместе создать Группу ЭРУ в 2014 году, и я с нетерпением жду продолжения роста и развития нашей компании в столь важном энергетическом секторе Украины".

Напомним, что Группа ЭРУ специализируется на реализации проектов в украинской энергетике, совместно со своей дочерней компанией ООО "ЭРУ Трейдинг" является ведущим импортером и поставщиком природного газа в Украине. Портфель потребителей включает крупные предприятия металлургической, химической и сельскохозяйственной отраслей. Также, Группа ЭРУ занимается экспортом и поставками электроэнергии на внутреннем рынке Украины, торговлей мазутом, углем и другими видами сырья. Будучи американским инвестором, компании Группы имеют страховку OPIC от политических рисков.