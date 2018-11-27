Известная российская модель Яна Яцковская, которую называют одной из самых сексуальных звезд Instagram, опубликовала в сети шокирующий снимок. 27-летняя девушка показала фото с мертвым новорожденным сыном. Как говорит модель, таким поступком она хотела поддержать всех матерей, потерявших детей. Яна считает, что об этом не стоит молчать.

"Родила утром нашего богатыря Сашку. Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже", - написала Яна на своей странице в Instagram.

Модель рассказала, что погибший малыш - второй ребенок в семье. О беременности она узнала на седьмой неделе, спустя месяц после операции на груди. Не зная о своем положении, она вела активный образ жизни, сидела на диетах и прибегала к чистке организма. Тем не менее, малыш развивался нормально и будущая мама чувствовала себя отлично.

На шестом месяце вместе с мужем и трехлетней дочкой они решили отправиться на отдых на Мальдивы. Там и случилась трагедия. Яцковская перестала чувствовать ребенка, его движения. После обследования в одной из местных клиник подтвердилось самое страшное - сердце ребенка перестало биться. Она сама родила мертвого ребенка дома и решилась рассказать об этом.

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