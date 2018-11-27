Популярная модель опубликовала фото с мертвым ребенком [ Редактировать ]
Известная российская модель Яна Яцковская, которую называют одной из самых сексуальных звезд Instagram, опубликовала в сети шокирующий снимок. 27-летняя девушка показала фото с мертвым новорожденным сыном. Как говорит модель, таким поступком она хотела поддержать всех матерей, потерявших детей. Яна считает, что об этом не стоит молчать.
"Родила утром нашего богатыря Сашку. Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже", - написала Яна на своей странице в Instagram.
⠀ Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. ⠀ Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. ⠀ Родила утром нашего богатыря Сашку❤️ Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. ⠀ Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже... ⠀ Поздравьте своих мамочек и поблагодарите за жизнь! Поцелуйте детишек и радуйтесь, что они у вас есть! ⠀ В Киеве дождливо и серо, моросит дождь. Как на Мальдивах в Тот день. ⠀ Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает❤️ ⠀ В моём сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слёзы! Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать! Буду обнимать своих❤️
Публикация от Яна Youryani❤️ (@youryani)
Модель рассказала, что погибший малыш - второй ребенок в семье. О беременности она узнала на седьмой неделе, спустя месяц после операции на груди. Не зная о своем положении, она вела активный образ жизни, сидела на диетах и прибегала к чистке организма. Тем не менее, малыш развивался нормально и будущая мама чувствовала себя отлично.
На шестом месяце вместе с мужем и трехлетней дочкой они решили отправиться на отдых на Мальдивы. Там и случилась трагедия. Яцковская перестала чувствовать ребенка, его движения. После обследования в одной из местных клиник подтвердилось самое страшное - сердце ребенка перестало биться. Она сама родила мертвого ребенка дома и решилась рассказать об этом.
Ранее писали, что невеста из США устроила фотосессию с мертвым женихом.
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