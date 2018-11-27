Воєнний стан запроваджено в десяти областях України. Відповідне рішення ухвалили напередодні у парламенті вперше у новітній історії України. Яких змін зазнав законопроект та що зміниться для українців про це далі у матеріалі Катерини Сривкової.

Указ президента про запровадження військового стану з новими правками розглянули минулої ночі. Їх голова держави зачитав у Верховній Раді під стенограму. За проголосували 276 народних депутатів. Тривалість воєнного стану змінили з 60 днів на 30.

"Саме цей час можна використати в контексті підготовки і планування. Головна ідея запровадження цього воєнного стану полягає саме в цьому - згуртувати і сконцентрувати зусилля щодо відбиття провокацій", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Воєнний стан запроваджений не на всій території України, а лише у десяти областях, які мають спільний кордон із Росією та Придністров'ям, а також виходи до Чорного й Азовського морів. Це Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Вінницька області. У Раді безпеки й оборони - уточнили час запровадження режиму воєнного стану. Він діє з 14-ої години понеділка 26 листопада - до 14-ої години 26 грудня 2018 року. Щодо обмеження конституційних прав громадян, зокрема права на недоторканність житла, на таємницю листування, телефонних розмов, свободу думки і слова - президент обіцяє застосовувати лише у критичному випадку. Часткову мобілізацію проводитимуть тільки за окремим указом, наразі його немає.

"Я хочу окремо наголосити, буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії. Якщо дай боже спільними зусиллями нам вдасться уникнути цього сценарію, я наголошую не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Жодних обмежень у разі введення воєнного стану Національний банк не встановлюватиме - про це напередодні заявив голова НБУ Яків Смолій. Банки працюватимуть у звичайному режимі.

"Ми маємо з вами всі можливості забезпечити стабільність. І в економіці, магазинах, аеропортах, залізницях, на дорогах - все буде абсолютно нормально", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Посилять охорону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших інфраструктурних об'єктів. В міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомили, що працюватимуть за штатним режимом. Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, залізниця працюватиме в особливому режимі.

Він передбачає забезпечення пропускної спроможності для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генштабом ЗСУ. При цьому, як заявив очільник Укрзалізниці Євген Кравцов, пасажирські та вантажні потяги курсуватимуть відповідно до графіка руху за всіма напрямками.