Пилот чартерного грузового рейса компании Vortex Air уснул за штурвалом и пролетел мимо аэропорта. Лайнер направлялся из Девонпорта в Тасмании на соседний остров Кинг, пишет The Australian.

Мужчина летел на автопилоте лишние 46 километров, прежде чем сделал крюк и приземлился в пункте назначения. В Австралии бюро по безопасности на транспорте начало расследование инцидента, произошедшего 8 ноября. Согласно данным бюро, это был один из семи рейсов самолёта за сутки.

Двухмоторный Piper PA-31 Navajo VH-TWU был построен в 1975 году и может перевозить одновременно до девяти пассажиров, но в этом полёте на борту находился только пилот. Следователи классифицировали случившееся как "серьезный оперативный инцидент". Они начали сбор доказательств и предварительно намерены отчитаться в марте 2019 года. В Vortex Air от комментариев отказались.

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