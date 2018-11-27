Судилище над захопленими в полон українськими моряками влаштували сьогодні окупанти в анексованому Криму. Показове засідання так званого "суду" відбулося в Сімферополі. В результаті чотирьом українським морякам Володимирові Варемезу, Сергієві Цибізову, Андрієві Оприску та Вікторові Безпальченку призначено двомісячні арешти. Запобіжні заходи для решти українців окупанти планують обрати завтра.

Раніше українська омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що моряків із захоплених суден звинувачують у незаконному перетині кордону. У полоні росіян перебувають 24 моряки, серед них є поранені. Що відомо про їхню долю на цей момент - розкаже Анастасія Старовойт.

Після нападу російських військових кораблів на українські судна біля Керченської протоки у полоні росіян опинилися 23 моряки. Троє з них з пораненнями перебувають у окупованій Керчі, в лікарні. Це Василь Сорока, Андрій Артеменко та Андрій Ейдер, якому ще не виповнилося 19.

Ще напередодні на своїй сторінці у Фейсбук українська омбудсмен Людмила Денісова запевнила - загрози їхньому життю немає.

Доля решти - поки що невідома.

"По решті місця знаходження на цей час нам невідомі. Вони були розосереджені по місту, можливо, навіть в інших містах і зв'язку на сьогодні з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний хрест", - говорить Віктор Муженко, керівник Генерального штабу Збройних сил України.

За інформацією від рідних затриманого і пораненого Андрія Ейдера, про його долю відомо небагато. Хлопця прооперували, він зараз у керченській лікарні.

Тим часом ФСБ Росії вже оприлюднила відео допиту затриманих українців. На ньому наші моряки показово на ФСБ-ну камеру стверджують, що попередження від російської сторони були, але вони свідомо їх ігнорували. Однак, чітко видно й те, що затримані читають заздалегідь заготовлений чекістами текст.

"В пути следования до города Мариуполь через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации, неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации", - говорить Андрій Драч, член екіпажу судна "Нікополь" ВМС України.

"Осознавал, что действия короблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер. И я, как должностное лицо, выполнил приказ и планировал осуществить переброс и групировку кораблей с порта Одесса в порт Мариуполь", - говорить Володимир Лісовий, командир військової частини.

В ефірі одного з телеканалів очільник МЗС Павло Клімкін заявив, що статус військовополонених має захищати українських моряків від суду. Він також зазначив, що важливо захистити українців у найближчі кілька днів. Для цього ведуться переговори з Червоним Хрестом.

"Судебное заседание проходило в очень ускоренном темпе, то есть очень быстро. Журналисты, как ни странно, допускались только с одной стороны - те средства массовой информации, которые защищают непосредственно позицию силовых органов и дают информацию о них", - говорить Мамет Мамбетов, адвокат Андрія Оприско.

Судове засідання у справі захоплених в полон українських моряків розпочалося сьогодні. На нього доставили усіх українців, - окрім тих, хто наразі лікується. За даними адвоката Едема Семедляєва, моряків розділили на три групи, одну з яких окупаційний суд Сімферополя судитиме сьогодні, другу - завтра. Відомо, що суд над пораненими моряками відбудеться в окупованій Керчі.