Володимир Гройсман анонсував підвищення зарплат та перерахунок пенсій [ Редактировать ]
Через місяць в Україні запрацює система автоматичного перерахунку пенсій. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. У грудні підвищать мінімальну пенсію. З нового року перерахують виплати військовим, а з першого березня 2019 решті категорій.
За словами прем'єра, після ухвалення держбюджету, пенсійна система має місяць на підготовку до роботи в новому режимі, аби виплати відбувалися своєчасно.
"Фактично в нас є три етапи, перше грудня це підвищення мінімалки, перше січня перерахунок військовим пенсіонерам, і перше березня автоматичний перерахунок який ми робимо вперше, тобто система підготовлена, і прошу і надалі забезпечувати ритмічну роботу всієї пенсійної системи, і також налагодити роботу всіх регіональних управлінь пенсійного фонду, щоб все що відбувається в регіонах теж було абсолютно стабільно", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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