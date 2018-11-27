Ангела Меркель закликала до деескалації ситуації в Азовському морі [ Редактировать ]
Країни ЄС готують спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі. І розглядають можливість посилення санкцій проти Росії. Свіжі заяви європейських політиків в матеріалі Тетяни Логунової.
Ангела Меркель знову бере на себе роль посередника. Такі коментарі можна прочитати у сьогоднішніх німецьких виданнях. У понеділок ввечері канцлер провела телефонні переговори з президентами України та Росії.
У розмові з Петром Порошенком Меркель висловила занепокоєння у зв'яку з ескалацією в Азовському морі. З Путіним підкреслила необхідність деескалації і обговорила можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників.
"Федеральний канцлер говорила по телефону з президентом Путіним і президентом Порошенком. І ще раз наголосила на необхідності деескалації. І ми теж будемо докладати для цього усіх зусиль", - говорить Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.
Офіційний Берлін вимагає від Росії віддати кораблі та звільнити українських моряків. Це - позиція Міністерства закордонних справ Німеччини. Так само вважають і в міністерстві оборони. Керівник відомства Урсула фон дер Ляйєн ще додає: Україна має надати докази подій в Азовському морі, Росія забезпечити вільний прохід суден через водні шляхи.
Зважують у Європі і можливість посилення санкцій проти Росії. Про це одним із перших заявив близький соратник Ангели Меркель і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики. Норберт Рьоттген сказав, що предметні переговори з цього приводу ще не почалися, але така поведінка Росії - не може залишитися без наслідків.
Теоретично - нові економічні обмежування країни ЄС можуть узгодити на початку грудня. На саміті ЄС в Брюсселі.
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У підсумку в заяві, підписаній Майком Помпео, висловлювання жорсткі й однозначні. "Небезпечна ескалація", "порушення міжнародного права", "США засуджують агресивні дії Росії". У документі також заклик до Кремля звільнити українських моряків і затримані кораблі