Ангела Меркель знову бере на себе роль посередника

Країни ЄС готують спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі. І розглядають можливість посилення санкцій проти Росії. Свіжі заяви європейських політиків в матеріалі Тетяни Логунової.

Ангела Меркель знову бере на себе роль посередника. Такі коментарі можна прочитати у сьогоднішніх німецьких виданнях. У понеділок ввечері канцлер провела телефонні переговори з президентами України та Росії.

У розмові з Петром Порошенком Меркель висловила занепокоєння у зв'яку з ескалацією в Азовському морі. З Путіним підкреслила необхідність деескалації і обговорила можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників.

"Федеральний канцлер говорила по телефону з президентом Путіним і президентом Порошенком. І ще раз наголосила на необхідності деескалації. І ми теж будемо докладати для цього усіх зусиль", - говорить Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

Офіційний Берлін вимагає від Росії віддати кораблі та звільнити українських моряків. Це - позиція Міністерства закордонних справ Німеччини. Так само вважають і в міністерстві оборони. Керівник відомства Урсула фон дер Ляйєн ще додає: Україна має надати докази подій в Азовському морі, Росія забезпечити вільний прохід суден через водні шляхи.

Зважують у Європі і можливість посилення санкцій проти Росії. Про це одним із перших заявив близький соратник Ангели Меркель і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики. Норберт Рьоттген сказав, що предметні переговори з цього приводу ще не почалися, але така поведінка Росії - не може залишитися без наслідків.

Теоретично - нові економічні обмежування країни ЄС можуть узгодити на початку грудня. На саміті ЄС в Брюсселі.