У Сполучених Штатах події в Україні коментують і перші особи країни і правозахисні організації. Дмитро Анопченко докладніше.

Своє слово обов'язково мав сказати Держдеп, цієї заяви чекали, тому що між рядків, можна прочитати чимало. З оприлюдненням тексту не поспішали, відомство довго погоджувало формулювання і розіслало його пресі тільки о четвертій годині дня понеділка - в Києві це була ніч.

У підсумку в заяві, підписаній Майком Помпео, висловлювання жорсткі й однозначні. "Небезпечна ескалація", "порушення міжнародного права", "США засуджують агресивні дії Росії". У документі також заклик до Кремля звільнити українських моряків і затримані кораблі, а до Києва і Москви - "виявляти стриманість"і "провести прямі переговори двох президентів".

Що мав на увазі Помпео він розповів Петру Порошенку особисто. Під кінець вчорашнього дня за Вашингтоном, в Києві далеко за півночь, між ними відбулася телефонна розмова.

Як сказали мені в Держдепартаменті, глава відомства висловив підтримку суверенітету і цілісності території України - включно з її територіальними водами.

Є і реакція особисто Трампа.

"Нам не подобається те, що відбувається. Нам теж це не подобається і сподіваюся, ситуація нормалізується. Знаю, що і Європа не в захваті і теж працює над цим; ми разом працюємо".

Із заяв, зроблених в Америці, зазначу ще й стейтмент авторитетної організації Freedom House, яка у всьому світі моніторить процеси, пов'язані з демократією.

У зв'язку з введенням в країні воєнного стану, організація закликала Україну "дуже ретельно дотримуватися балансу між принципами національної безпеки і правами людини. Зокрема, якщо і обмежувати свободу зібрань і свободу пересування то лише точково, тільки там, де є конкретні загрози безпеки, а не в цілому в будь-якому регіоні або в країні.