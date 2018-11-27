Агресія у Азовському морі: США закликали Росію звільнити моряків та кораблі України [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах події в Україні коментують і перші особи країни і правозахисні організації. Дмитро Анопченко докладніше.
Своє слово обов'язково мав сказати Держдеп, цієї заяви чекали, тому що між рядків, можна прочитати чимало. З оприлюдненням тексту не поспішали, відомство довго погоджувало формулювання і розіслало його пресі тільки о четвертій годині дня понеділка - в Києві це була ніч.
У підсумку в заяві, підписаній Майком Помпео, висловлювання жорсткі й однозначні. "Небезпечна ескалація", "порушення міжнародного права", "США засуджують агресивні дії Росії". У документі також заклик до Кремля звільнити українських моряків і затримані кораблі, а до Києва і Москви - "виявляти стриманість"і "провести прямі переговори двох президентів".
Що мав на увазі Помпео він розповів Петру Порошенку особисто. Під кінець вчорашнього дня за Вашингтоном, в Києві далеко за півночь, між ними відбулася телефонна розмова.
Як сказали мені в Держдепартаменті, глава відомства висловив підтримку суверенітету і цілісності території України - включно з її територіальними водами.
Є і реакція особисто Трампа.
"Нам не подобається те, що відбувається. Нам теж це не подобається і сподіваюся, ситуація нормалізується. Знаю, що і Європа не в захваті і теж працює над цим; ми разом працюємо".
Із заяв, зроблених в Америці, зазначу ще й стейтмент авторитетної організації Freedom House, яка у всьому світі моніторить процеси, пов'язані з демократією.
У зв'язку з введенням в країні воєнного стану, організація закликала Україну "дуже ретельно дотримуватися балансу між принципами національної безпеки і правами людини. Зокрема, якщо і обмежувати свободу зібрань і свободу пересування то лише точково, тільки там, де є конкретні загрози безпеки, а не в цілому в будь-якому регіоні або в країні.
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