"Опозиційна платформа "За життя" оскаржить введення воєнного стану - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Опозиція оскаржить рішення про введення воєнного стану. Адже остаточний указ, який опублікували в Урядовому кур'єрі, містить не ті норми, за які напередодні голосували в парламенті. Та й розглядали документ із численними порушеннями регламенту.
Про таке заявив засновник Опозиційної платформи - "За життя - Юрій Бойко". За його словами, насАмперед необхідно займатися звільненням українських моряків з полону, та за участі лідерів Євросоюзу розпочинати перемовини з Росією, аби не допустити подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.
"Це така детективна історія, тому що в "Урядовому кур'єрі" зявився перший варіант указу про 60 днів військового стану, а з трибуни вчора зачитали про 30 днів військового стану і 10 областей де він вводиться. Насправді ми будемо оскаржувати це рішення, ми категорично проти введення військового стану в країні в сьогоднішній ситуації, тому що це не приведе до деескалації конфлікту в Азовському морі. Це не приведе до звільнення українських моряків. Фактично приводить до зриву президентських виборів і надає йому ще деякий час протриматись на посаді президента України. Це абсолютно антинародне рішення, воно навіть не було підтримане залишками коаліції, я вже не кажу про нашу позицію, позицію політичної платформи "За життя", ми проголосували проти.
Все це вводиться в областях в десяти областях, які не є електральними прихильниками діючого президента. Ці області чомусь були обрані, я розумію чому, з політичних міркувань, тому що вони люди в цих областях не збираються голосувати за чинного президента.
Ми проаналізували відгуки міжнародної спільноти. Неоднозначна і глибока стурбованість - це ніякий термін, а саме я би звернув увагу на побажання держсекретаря США, який закликав до прямих переговорів між керівництвом України і керівництвом Російської Федерації. Це найбільш красномовний сигнал, який отримав сьогоднішній президент Петро Порошенко.
Я вважаю, що це єдиний шлях для припинення конфлікту, припинення, деескалації в цьому регіоні - це на майданчику ЄС, можилво учасників нормандського формату, прямі переговори", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної Платформи - За Життя".
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