Агрессия России в Азовском море: в НАТО выступили с заявлением [ Редактировать ]
Североатлантический совет призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам.
"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", - сказано заявлении Совета НАТО, распространенном в Брюсселе.
"Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала. Мы призываем Россию без промедления освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - заявили представители стран Североатлантического альянса.
"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", - говорится в их заявлении.
"Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах. Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаем и не будем признавать", - отмечается в документе.
В нем указывается на то, что строительство моста через Керченский пролив представляют собой "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".
"НАТО поддерживает Украину и будет и впредь оказывать политическую и практическую поддержку стране в рамках существующего между нами сотрудничества. НАТО продолжит следить за ситуацией", - пообещал Североатлантический совет.
Ранее государства-члены НАТО заявили, что не видят оправдания применению военной силы Россией против украинских судов в Керченском проливе.
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