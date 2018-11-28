На сході країни кількість ворожих обстрілів суттєво зменшилася - за минулу добу 5 випадків. Сьогодні вздовж лінії розмежування атак не було.

Напередодні ворог здебільшого вів вогонь із гранатометів та кулеметів. Мінометний обстріл зафіксовано у районі Водяного на Приазов'ї.

Втрат серед армійців немає, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. За даними розвідки - одного бойовика знищено.