Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть

Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть. А часткова мобілізація можлива лише у разі вторгнення Російської Федерації.

На цьому напередодні наголосив президент Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам щодо агресивних дій Росії у Керченcькій протоці.

"Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки, не треба купувати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, валютообмінні операції, поїздки за кордон - не буде. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую - це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде часткова мобілізація. В першу чергу будуть мобілізовані резерв першої черги, де "дембеля". І зараз пакують рюкзаки, і пишуть у військкомати свою готовність стати на захист України", - заявив Петро Порошенко, президент України.