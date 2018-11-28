Часткова мобілізація можлива лише у разі вторгнення Росії - Порошенко [ Редактировать ]
Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть. А часткова мобілізація можлива лише у разі вторгнення Російської Федерації.
На цьому напередодні наголосив президент Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам щодо агресивних дій Росії у Керченcькій протоці.
"Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки, не треба купувати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, валютообмінні операції, поїздки за кордон - не буде. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую - це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде часткова мобілізація. В першу чергу будуть мобілізовані резерв першої черги, де "дембеля". І зараз пакують рюкзаки, і пишуть у військкомати свою готовність стати на захист України", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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