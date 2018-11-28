Керченський міськсуд заарештував трьох українських моряків [ Редактировать ]
Підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на два місяці трьох українських моряків, поранених під час незаконного затримання суден у Керченській протоці. Про це пише видання "Крим. Реалії".
Раніше повідомляли, що вони перебувають у лікарні. Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя узяв під варту ще 12 затриманих військових. Їм інкримінують буцімто незаконний перетин кордонів, тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Запобіжний захід для решти затриманих моряків мають обрати сьогодні.
Нагадаю, російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" стався 25 листопада у районі Керченської протоки. Тоді були поранені та узяті у полон члени їхніх екіпажів. Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених росіянами українських моряків військовополоненими.
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