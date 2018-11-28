Українським рибалкам в Азовському морі рекомендували повернутися в порти. Про це, проаналізувавши ризики, пов'язані із запровадженням воєнного стану, та непередбачувані дії РФ, повідомили в міністерстві аграрної політики. Там пояснили: прохання не виходити в море - це застережний захід, жодних юридичних чи фактичних обмежень до рибалок не застосовують.

У відомстві також зазначили, що через напружену ситуацію у Приазов'ї обсяги перевалки агропродукції через порти Бердянськ і Маріуполь можуть бути вимушено скорочені. Про те, як живе прифронтовий Маріуполь у матеріалі моїх колег.

Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів, які не можуть покинути гавань. Усі військові катери та кораблі в морі - в порт вони заходять лише за пальним та провіантом. В самому місті до підвищеного режиму чергування переведені поліцейські та національні гвардійці. У місті збільшено кількість патрулів на блокпостах, на в'їздах до Маріуполя старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем основні регіональні інфраструктурні об'єкти.

"В зв'язку з нападом Росії на українськи кораблі в районі Керчинської протоки, Національна Гвардія приведення в повну бойову готовність, та на посилений режим служби. Організована взаємодія з прикордонною службою, та національною поліцію щодо забезпечення правопорядку", - говорить Віталій Сиротенко, голова угруповання Нацгвардії "Схід".

"Це посилені заходи на блокпостах, на залізничних, автовокзалах, а також на всіх стратегічних об'єктах. Вся поліція Донеччини переведена на посилений варіант, тобто, залучені до заходів максимальні сили, в тому числі кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані", - говорить Іванна Ященко, речник головного управління національній поліції у Донецькій області.

Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію. Але лише тих людей, які вже воювали.

"Ми готуємо оповіщення оперативного резерву номер один - це ти хто проходив службу, вже був в зони проведення ООС та має бойовий досвід", - говорить Олександр Сергєєв, комісар Донецької області.

Крім того, до підвищеної боєготовності приведений штаб бригади територіальної оборони. Її будь якої-миті можуть розгорнути з резервістів.

"На даний момент ми працюємо в посиленому режимі, проводимо уточнення планів, які передбачають перехід до військового стану, відпрацьовуємо плани, які були сплановані заздалегідь", - говорить Олександр Красилов, голова штабу бригади тероборони.

Що ж до решти, Маріуполь живе звичайним життям. Працюють школи та Виші, ходить транспорт тощо. Маріуполь, по-суті, перебуває в рамках військового стану з чотирнадцятого року.

"Донецька область вона жила в умовах проведена АТО, зараз це ООС, тому в нас заходи безпеки посилені і були. І в принципі після введення військового стану безпековий режим він не зміниться. Він звичайно посилиться, більш уважно все буде проводитися - але для мешканців нашого регіону це не проблема", - говорить Микола Трофименко, радник голови Донецької обласної ВЦА.

І хоча у самому місті городяни дещо активніше купують сіль та сірники, - маріупольці до військового стану ставляться з філософським спокоєм.