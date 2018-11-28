Тепер шоуменові загрожує до 4 років ув'язнення

Злий жарт. Іспанського коміка викликали до суду за те, що він висякався у національний прапор у прямому ефірі. Даніеля Матео звинувачують у зневазі до національного символу і розпалюванні ненависті. Тепер шоуменові загрожує до 4 років ув'язнення.

Сам Матео заявив: він просто виконував свою роботу.

Через скандал деякі глядачі закликали бойкотувати канал, а рекламодавці почали скасовувати контракти.