В пятницу, 30 ноября, в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике откроется резиденция Святого Николая. Об этом сообщает пресс-служба Печерской райгосадминистрации.

Резиденция будет работать в Большой лаврской колокольне.

Посетители смогут побывать в кабинете Святого Николая, загадать желание у арки желаний, а также посетить "город ангелов" - международную выставку авторских кукол.

По словам организаторов, "изюминкой" резиденции будет локация от кинокомпании Kazka Production декорации из фильма "Только Чудо".

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