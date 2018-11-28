В Киеве открывается резиденция Святого Николая [ Редактировать ]
В пятницу, 30 ноября, в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике откроется резиденция Святого Николая. Об этом сообщает пресс-служба Печерской райгосадминистрации.
Резиденция будет работать в Большой лаврской колокольне.
Посетители смогут побывать в кабинете Святого Николая, загадать желание у арки желаний, а также посетить "город ангелов" - международную выставку авторских кукол.
По словам организаторов, "изюминкой" резиденции будет локация от кинокомпании Kazka Production декорации из фильма "Только Чудо".
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