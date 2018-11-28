Сполучені Штати обговорять із Євросоюзом закриття російського проекту "Північний потік-2" у відповідь на нещодавню агресію Росії в Азовському морі. Про це заявила офіційна представниця Державного департаменту США Гізер Ноєрт.

Вашингтон закликав Європу надати активнішу підтримку Україні та запровадити санкції проти РФ. Ноєрт зауважила, що Сполучені Штати заохочують країни підтримувати одна одну.

Нагадаю, раніше в Держдепі засудили напад Росії на українських моряків в Азовському морі.

"Чимало європейських країн запровадили санкції щодо Росії через Крим та Донбас. Але не всі ці санкції були задіяні сповна. Сполучені Штати зайняли рішучу позицію на підтримку України. Ми б також хотіли, щоб решта країн робили більше. І щоб наші європейські союзники надали Україні більшу підтримку", - заявила Гізер Ноєрт, офіційний представник Держдепу США,