Ломаченко - Педраса: прогноз букмекеров на объединительный бой [ Редактировать ]
Фото: BoxingScene.com
8 декабря в Нью-Йорке состоится объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе между Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).
По мнению букмекеров, именно укранец является фаворитом предстоящего поединка.
На победу Ломаченко принимаются ставки с коэффициентом от 1,08 до 1,10, показатели на успех его оппонента достигают уровня от 6,00 до 7,50. Ничья в боксерских поединках маловероятна, поэтому оценивается котировкой 25,00.
Отметим, что в своем последнем поединке Педраса единогласным решением судей победил мексиканца Раймундо Бельтрана, а украинец одержал верх над Хорхе Линаресом.
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