Фото: BoxingScene.com

8 декабря в Нью-Йорке состоится объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе между Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

По мнению букмекеров, именно укранец является фаворитом предстоящего поединка.

На победу Ломаченко принимаются ставки с коэффициентом от 1,08 до 1,10, показатели на успех его оппонента достигают уровня от 6,00 до 7,50. Ничья в боксерских поединках маловероятна, поэтому оценивается котировкой 25,00.

Отметим, что в своем последнем поединке Педраса единогласным решением судей победил мексиканца Раймундо Бельтрана, а украинец одержал верх над Хорхе Линаресом.