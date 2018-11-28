Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035 року. Так президент Еммануель Макрон планує боротися за чистоту довкілля.

Першу - найстарішу у країні атомну електростанцію "Фессенгайм", зупинять уже влітку 2020. А за наступні десять років - іще принаймні 4 реактори.

У Єлисейському палаці сподіваються, що завдяки цьому Франція перейде на відновлювані джерела енергії. Нині за часткою атомної енергетики країна перша у світі.