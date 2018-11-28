Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Девушку

У вас более развито правое полушарие головного мозга. Это означает, что вы обладаете прекрасными творческими способностями. Вы ненавидите повседневную рутину и предпочитаете жить в свое удовольствие!

Старуху

У вас более развито левое полушарие. Вам легко даются точные дисциплины. Вы реалист и привыкли все держать под контролем. Вы привыкли полагаться на разум, и стараетесь держать эмоции глубоко внутри себя.

Реку

Оба полушария мозга у вас развиты в равной степени. Вы прекрасно выдерживаете баланс между "математиком" и "гуманитарием", а это далеко не каждому под силу!

Лицо

У вас одинаково развиты оба полушария мозга. Более того, вы обладаете уникальной способностью отрешаться от внешнего мира, оставаясь наедине со своими мыслями и фокусируетесь на деталях, которые большинство людей даже не замечают!

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