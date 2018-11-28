Россия направила боевой корабль в Азовское море - СМИ [ Редактировать ]
Морской тральщик ВМФ России "Вице-адмирал Захарьин" направляется в сторону Азовского моря. Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что Азовское море, которое используется как Россией, так и Украиной, является областью повышенной напряженности после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна и их экипажи, когда они пытались туда добраться.
В то же время, в Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.
Как сообщается в подписи к видео RT, по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал".
"Прибрежные системы защиты российского "Бала" переместились вблизи Керчи после противостояния с Украиной", - говорится в подводке к видео.
Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что украинские корабли захватили в международных водах.
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