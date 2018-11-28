Морской тральщик ВМФ России "Вице-адмирал Захарьин" направляется в сторону Азовского моря. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Азовское море, которое используется как Россией, так и Украиной, является областью повышенной напряженности после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна и их экипажи, когда они пытались туда добраться.

В то же время, в Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

Как сообщается в подписи к видео RT, по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал".

"Прибрежные системы защиты российского "Бала" переместились вблизи Керчи после противостояния с Украиной", - говорится в подводке к видео.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что украинские корабли захватили в международных водах.