Движение транспорта в обоих направлениях на мосту Патона в Киеве закроют в ночь на 2 декабря, сообщили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечается, ограничения будут действовать из-за выполнения ремонта и продлятся с полуночи до 5:30.

"2 декабря с 00.00 час. до 05.30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что мост Патона превратился в гигантский водопад.