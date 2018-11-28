Движение на мосту Патона в Киеве закроют: когда и почему [ Редактировать ]
Движение транспорта в обоих направлениях на мосту Патона в Киеве закроют в ночь на 2 декабря, сообщили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Отмечается, ограничения будут действовать из-за выполнения ремонта и продлятся с полуночи до 5:30.
"2 декабря с 00.00 час. до 05.30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что мост Патона превратился в гигантский водопад.
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