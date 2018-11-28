Володимир Гройсман розпочав робочий візит до Німеччини [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр України розпочав робочий візит до Німеччини. У програмі зустрічі з топ-політиками - президентом і віце-канцлером країни, а також головою Бундестагу і міністром закордонних справ.
А завтра Володимир Гройсман разом з Ангелою Меркель відкриють українсько-німецький бізнес-форум. Головні теми переговорів у Берліні - економічне співробітництво, інвестиції, і, звісно, політика.
Зокрема, обговорять ескалацію в Азовському морі і шляхи врегулювання конфлікту. Німецькі політики, нагадаю, засудили дії Росії і закликали її негайно відпустити кораблі і звільнити українських моряків.
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