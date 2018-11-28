Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента "О введении военного положения в Украине". Единодушное голосование депутатов из так называемой демократической "солянки" заклятых друзей и непримиримых союзников свидетельствует о том, что псевдопатриотические силы объединились в своем наступлении на конституционные права жителей Юго-Востока Украины, говорится в заявлении Виктора Медведчука.

Население Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей наиболее активно и последовательно выступает против антинародной, разрушительной политики власти, которая этим решением развязала себе руки для наступления на свободу слова и независимые СМИ, для репрессий против неугодных политических и общественных сил, для борьбы с инакомыслящими.

Военное положение, введенное в этих наиболее развитых индустриальных регионах Украины, - это "контрольный выстрел" в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов. Принятое решение неизбежно ведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис.

Мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины, "сшивание" страны, реинтеграция Донбасса, восстановление экономического сотрудничества с Россией и странами СНГ, прекращение тарифного геноцида и политики "хищнического национализма", противодействие политике власти, направленной на раскол по языковому и религиозному признакам, - это идеология представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая находит отклик в душах и сердцах наших граждан. Мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем.

Своим решением власть и поддержавшие ее псевдооппозиционные силы работают на раскол страны. И сегодня жители Юго-Востока Украины, русскоязычное население и все те, кто осознает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, отчетливо понимают необходимость и своевременность той цели, которой добивается "Оппозиционная платформа - За жизнь", - выдвижение единого кандидата Юрия Бойко на президентских выборах для защиты конституционных прав граждан, их жизни, собственности и свободы.