Росія планує з'єднати Крим з окупованою частиною Донбасу - Порошенко [ Редактировать ]
Втім, Президент наголошує, що обмежень конституційних прав не буде. Про це Петро Порошенко заявив під час візиту на Чернігівщину. Глава держави відвідав навчальний центр Сухопутних військ "Десна" та поспілкувався з місцевими жителями.
За його словами, Росія планує силою з'єднати анексований Крим з окупованою частиною Донбасу. Тож, він закликав військових тримати зброю напоготові.
"Ми будемо робити передислокацію військ, ми будемо боронити корон, в тому числі кордон з РФ в Чернігівській області - аби війська ворога не зайшли всередину держави. Ми маємо забезпечити безпеку кожного українського громадянина. Ми не будемо ані обмежувати конституційних прав, ані робити мобілізацію, ані ніяких конфіскацій, заборон", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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