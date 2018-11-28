Президент наголошує, що обмежень конституційних прав не буде

Втім, Президент наголошує, що обмежень конституційних прав не буде. Про це Петро Порошенко заявив під час візиту на Чернігівщину. Глава держави відвідав навчальний центр Сухопутних військ "Десна" та поспілкувався з місцевими жителями.

За його словами, Росія планує силою з'єднати анексований Крим з окупованою частиною Донбасу. Тож, він закликав військових тримати зброю напоготові.

"Ми будемо робити передислокацію військ, ми будемо боронити корон, в тому числі кордон з РФ в Чернігівській області - аби війська ворога не зайшли всередину держави. Ми маємо забезпечити безпеку кожного українського громадянина. Ми не будемо ані обмежувати конституційних прав, ані робити мобілізацію, ані ніяких конфіскацій, заборон", - говорить Петро Порошенко, президент України.