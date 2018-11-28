Президент Європарламенту закликав Росію звільнити українських моряків [ Редактировать ]
Звільнити українських моряків закликав Росію президент Європарламенту. Він наголосив, що Москва не повинна перешкоджати вільному руху кораблів в Азовському морі.
Чиновник підкреслив - Європарламент пильно стежить за ситуацією. Ще в кінці жовтня у Страсбурзі ухвалили резолюцію, що засуджує дії Москви в цьому регіоні.
"Це серйозна ескалація в регіоні, через що Україна на 30 днів запровадила воєнний стан. Хочу висловити свою підтримку і нагадати, що територіальна цілісність України є фундаментальною цінністю. І ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та негайно звільнити затриманих українських моряків", - говорить Антоніо Таяні, президент Європарламенту.
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