Звільнити українських моряків закликав Росію президент Європарламенту. Він наголосив, що Москва не повинна перешкоджати вільному руху кораблів в Азовському морі.

Чиновник підкреслив - Європарламент пильно стежить за ситуацією. Ще в кінці жовтня у Страсбурзі ухвалили резолюцію, що засуджує дії Москви в цьому регіоні.

"Це серйозна ескалація в регіоні, через що Україна на 30 днів запровадила воєнний стан. Хочу висловити свою підтримку і нагадати, що територіальна цілісність України є фундаментальною цінністю. І ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та негайно звільнити затриманих українських моряків", - говорить Антоніо Таяні, президент Європарламенту.