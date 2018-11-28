Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає вкрай необхідним мобілізувати весь світ і повернути українських моряків додому. Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

Кабмін також ухвалив низку рішень щодо надання правової допомоги сім'ям полонених. Також Гройсман закликав українців не піддаватися панічним настроям у зв'язку з запровадженням воєнного стану і продовжувати звичайне життя.

"Те, що стосується громадян - живіть звичайним життям, працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний в тому, що через 30 днів ми будемо мати підстави не продовжувати рішення про продовження воєнного стану і все буде нормально, але ми завжди повинні бути готовими відбити агресію нашого ворога який ще донедавна був нашим сусідом", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.